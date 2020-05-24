Усик – Чисора: опубликован официальный трейлер боя

1 день ago
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Менеджер боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй опубликовал трейлер к бою британского супертяжа против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

"Александр Усик и Дерек Чисора встретятся в аппетитном поединке в супертяжелом весе", – подписал видео Хэй.

Напомним, что этот бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.

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Автор

Усик - Чисора: опубликован официальный трейлер боя

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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