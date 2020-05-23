Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник осенью 2016 года подписала контракт с московской промоутерской компанией Strela Promotion MMА.

Свой первый бой под эгидой Strela Promotion Колесник провела в Нальчике. Во время боя ее титровали, как спортсменку из России.

Позже Strela Promotion заявила Елену в Invicta Fighting Championships — американскому промоушене по смешанным единоборствам среди женщин.

Два первых поединка украинка проиграла.

В феврале 2018-го Колесник приняла участие в большом интервью для российских журналистов.

Отметим, что Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник сделала резкий выпад в адрес телеведущей Янины Соколовой, оскорбив ее.

Кроме того, Елена записала видео, в котором возмутилась ситуацией в Украине, назвав ее шокирующей.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com