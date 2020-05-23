Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

3 дня ago
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Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник осенью 2016 года подписала контракт с московской промоутерской компанией Strela Promotion MMА.

Свой первый бой под эгидой Strela Promotion Колесник провела в Нальчике. Во время боя ее титровали, как спортсменку из России.

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Позже Strela Promotion заявила Елену в Invicta Fighting Championships — американскому промоушене по смешанным единоборствам среди женщин.

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Два первых поединка украинка проиграла.

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

В феврале 2018-го Колесник приняла участие в большом интервью для российских журналистов.

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Отметим, что Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник сделала резкий выпад в адрес телеведущей Янины Соколовой, оскорбив ее.

Кроме того, Елена записала видео, в котором возмутилась ситуацией в Украине, назвав ее шокирующей.

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Автор

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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