Чемпионка Украины по боксу Елена Колесник шокирована ситуацией в стране

3 дня ago
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Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник записала видео, в котором возмутилась ситуацией в стране.

Чемпионка Украины по боксу Елена Колесник шокирована ситуацией в стране

Елена Колесник

@kolesnyk.olena.ua

"Мои друзья, я и мои родственники ах*****т [шокированы] от ситуации в стране. От невозможности работать, от невозможности платить коммунальные налоги, невозможности покупать еду. Почему мои друзья должны уезжать за границу, в надежде подтирать какому-то пожилому (пусть, возможно, и милому) европейцу ж*пу и собирать клубнику?" – эмоционально заявила спортсменка.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник возмутилась поведением многих политиков и журналистов, которые задают спортсменам провокационные вопросы.

Ранее Елена вызвала на бой телеведущую журналистку Янину Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

Отметим, что Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

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Автор

Чемпионка Украины по боксу Елена Колесник шокирована ситуацией в стране

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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