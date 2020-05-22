“Ночь была напряженной”: Виталий Кличко рассказал о дедовщине в армии

Легенда украинского бокса и мэр Киева Виталий Кличко поделился воспоминанями о дедовщине, с которой он столкнулся во время службы в армии.

"Нам только выдали военную форму, а один "дед" командирским голосом уже приказывает мне носить воду. По габаритам "дед" был вдвое меньше меня. Ответил, что буду исполнять приказы только старших по званию, а он был таким же рядовым, как и я. Мой ответ ему совершенно не понравился, но один на один он со мной решил не разбираться и побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но нас успел разнять дежурный по части. Ночь у меня была напряженной. Не исключал, что "деды" захотят расправиться с задиристым "салагой"", – цитирует слова Кличко-старшего издание Mixsport.

Виталий Кличко (нижний ряд по центру)

Братство Кличко

Он отметил, что ситуация нормализовалась на следующий день, когда на построении объявили, что Виталий Кличко является чемпионом Украины по боксу.

"Утром на построении объявили, что среди нас находится чемпион страны Виталий Кличко. После этого "дед" сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: "Что же ты мне об этом раньше не сказал?". Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не принуждал", – подытожил легендарный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, несостоявшийся реванш Кличко-старшего против Льюиса назвали одним из самых ожидаемых боев в истории.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com