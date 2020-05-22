Грицай грозно обратился к Усику: спортивные итоги 21 мая
Украинский борец Богдан Грицай пригрозил "набить морду" Александру Усику за его пророссийскую позицию, а украинская гандболистка Дарья Стаценко решила принять гражданство РФ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 мая.
Кроме того, в Москве умер легендарный советский хоккеист Александр Герасимов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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