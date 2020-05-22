Грицай грозно обратился к Усику: спортивные итоги 21 мая

2 часа ago
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Украинский борец Богдан Грицай пригрозил "набить морду" Александру Усику за его пророссийскую позицию, а украинская гандболистка Дарья Стаценко решила принять гражданство РФ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 мая.

Кроме того, в Москве умер легендарный советский хоккеист Александр Герасимов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Хочу публично показать Усику, что ему могут дать отпор – Богдан Грицай

"Усик заблудился": непобедимый боксер поздравил украинцев с Днем вышиванки

В России умер олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР по хоккею

Талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко получает гражданство России

"Надерет задницу": отец Лопеса сделал выпад в адрес Ломаченко

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Автор

Грицай грозно обратился к Усику: спортивные итоги 21 мая

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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