“Усик заблудился”: непобедимый боксер поздравил украинцев с днем вышиванки

7 часов ago
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Непобедимый боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поздравил украинцев с днем вышиванки, опубликовав у себя в Instagram фотографию с Александром Усиком, его экс-тренером Сергеем Ватаманюком и диетологом Александром Фокой.

"Поздравляю, дорогие друзья!" – подписал Беринчик снимок, на котором все четверо стоят в вышиванках.

"Усик заблудился": непобедимый боксер поздравил украинцев с днем вышиванки

Денис Беринчик, Александр Фока, Александр Усик и Сергей Ватаманюк

@berinchyk

Фотография вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, большинство из которых вспомнили недавние высказывания Усика и удивились, увидев его в кадре.

"Когда Усик еще был нормальным", "Усик заблудился", "Не фоткайся с ватником Александром", "Это старое фото?", "Почему Усик в кадре?"

Другие подписчики Беринчика положительно отреагировали на пост, ответив на поздравление боксера.

"Красавчики, гордость страны!", "Взаимно, чемпионы!", "Приветствую, братцы! Огромное спасибо вам за пропаганду спорта молодежи!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик принял участие в "Руханке", станцевав с певицей Олей Поляковой в кофте с флагом Украины.

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Автор

"Усик заблудился": непобедимый боксер поздравил украинцев с днем вышиванки

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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