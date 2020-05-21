“Нести “русский мир” в Киев”: Грицай – о бое с Усиком

Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай назвал поступок Усика, после которого бой с ним будет отменен.

"Что должен сделать Усик, чтобы я отказался от боя? Хотя бы перестать нести "русский мир" нам в Киев", – заявил борец в интервью OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай заявил, что бросил вызов боксеру Александру Усику, чтобы "показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com