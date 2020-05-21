“Между жизнью и смертью”: известный украинский боксер Иван Редкач поблагодарил военных

Известный украинский боксер Иван Редкач опубликовал патриотичное видео у себя на Facebook, отметив огромный вклад военных в защиту нашей страны.

"На этом видео видно, как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей… Флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и аплодисментов, нет больших гонораров, нет фанатов и спонсоров, там есть мгновенье между жизнью и смертью…" – подписал ролик Редкач.

Иван Редкач

Он также заявил, что можно дружить с любыми другими национальностями, но нельзя говорить о дружбе с теми, кто ведет войну на территории твоей страны, намекнув на слова Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Мы все можем иметь друзей разных национальностей и общаться, с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий, развернутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны", – считает боксер.

Пост Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач высмеял Ломаченко за его видео з девушкой.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com