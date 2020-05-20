Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик устроил борьбу с порно
Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) призвал своих подписчиков в Instagram подписать петицию о запрете доступа к порнографическим материалам в Украине.
Денис Беринчик с женой Лианой
xsport.ua
"Всем привет. Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь. Родители, здравая молодежь, все поймете, все мы взрослые люди. Надо собрать 25000", – рассказал Беринчик у себя в сторис.
На момент публикации новости подписали 1450 человек. До окончания сбора подписей осталось 69 дней.
Петиция о запрете порно
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Как сообщал OBOZREVATEL, жена Беринчика восхитила сеть нереальной красотой. После победы Дениса Беринчика в чемпионском бою над Кристобалем, фанаты просто разорвали Instagram Лианы, завалив ее комплиментами.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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