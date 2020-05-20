Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик устроил борьбу с порно

4 часа ago
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Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) призвал своих подписчиков в Instagram подписать петицию о запрете доступа к порнографическим материалам в Украине.

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик устроил борьбу с порно

Денис Беринчик с женой Лианой

xsport.ua

"Всем привет. Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь. Родители, здравая молодежь, все поймете, все мы взрослые люди. Надо собрать 25000", – рассказал Беринчик у себя в сторис.

На момент публикации новости подписали 1450 человек. До окончания сбора подписей осталось 69 дней.

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик устроил борьбу с порно

Петиция о запрете порно

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Как сообщал OBOZREVATEL, жена Беринчика восхитила сеть нереальной красотой. После победы Дениса Беринчика в чемпионском бою над Кристобалем, фанаты просто разорвали Instagram Лианы, завалив ее комплиментами.

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Автор

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик устроил борьбу с порно

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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