Известный боксер Иван Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой

7 часов ago
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Известный украинский боксер среднего веса Иван Редкач высмеял видео с чемпионом WBO и WBA, WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) на вечере бокса в Броварах.

В ролике Ломаченко обнимаясь позирует у детьми, однако в тот момент, когда его пытается приобнять девушка для фотосессии, Василий "связывает" свои руки за спиной.

"Вася и фанаты. Кто ему руки связал?", – удивленно отметил Редкач.

Известный боксер Иван Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил тренера Александра Усика Сергея Лапина в том, что у того есть российского гражданство. Средневес также высказался о набожности Усика и его кума Василия Ломаченко.

Позже Редкач заявил, что с Ломаченко заблокировал его в социальной сети Instagram.

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Автор

Известный боксер Иван Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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