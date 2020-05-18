“Устраивать переполох”: Чисора назвал “проблему” Владимира Кличко

39 минут ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Британский супертяжеловес Дерек Чисора удивился, что легендарный украинец Владимир Кличко так рано завершил боксерскую карьеру.

"Владимир – хороший боксер, который находится в хорошей форме. Его проблема, и она очевидна, в его раннем завершении карьеры. Он все еще мог бы устраивать переполох в супертяжелом дивизионе. Я не могу понять, почему он отказался продолжать, ведь он проиграл только Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Если бы он вернулся, то смог бы нокаутировать некоторых соперников", – цитирует слова Чисоры издание SkySports.

"Устраивать переполох": Чисора назвал "проблему" Владимира Кличко

Владимир Кличко и Дерек Чисора

YouTube

Он отметил, что не возражает против спаррингов между Александром Усиком, который станет следующим соперником британца, и Владимиром Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко-младший признался, что помогает Усику в подготовке к бою с Чисорой, и рассказал, на каких условиях он этим занимается.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор

"Устраивать переполох": Чисора назвал "проблему" Владимира Кличко

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Устраивать переполох”: Чисора назвал “проблему” Владимира Кличко

39 минут ago

Промоутер Ломаченко опроверг срыв боя с Лопесом и назвал дату

4 часа ago

Промоутер Усика Александр Красюк ответил Грицаю на вызов

22 часа ago

Экс-теннисист Марсело Риос поддержал расстрел за нарушение карантина

2 дня ago

Знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика

3 дня ago