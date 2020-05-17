Промоутер Усика Александр Красюк ответил Грицаю на вызов

7 часов ago
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Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай хочет попиариться на его подопечном.

Промоутер Усика Александр Красюк ответил Грицаю на вызов

Грицай – Усик

Xsport.ua

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное… но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев. Не исключение и вызов, брошенных юным борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте.", – цитирует Красюка Xsport.

По мнению Красюка, скоро все забудут про Грицая.

"Уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека. Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику. К этой классификации относятся и все остальные личности, успевшие воспользоваться "мейнстримом" и бросить вызов легендарному спортсмену. Но несколько сотен подписчиков в Instagram могут добавиться", – подытожил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай, который вызвал на бой без правил боксера Александра Усика, выразил уверенность в своей победе в возможном поединке.

По словам чемпиона Европы среди молодежи, у него есть четкий план на противостояние с супертяжем.

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Автор

Промоутер Усика Александр Красюк ответил Грицаю на вызов

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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