Знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика

9 часов ago
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Знаменитый украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал борца Богдана Грицая за то, что тот бросил вызов Александру Усику.

По мнению Бурсака, чемпион мира U-23 решил просто попиариться за счет супертяжа.

Знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика

Максим Бурсак

K2 Promotions

"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. У Усика свой путь, есть цель – Джошуа, Уайлдер. Какой Грицай? При чем тут он? Зачем он бросает вызов? Усик ведь боксер, а не борец, не рукопашник. Пускай Грицаю бросит вызов стрелок из пистолета. Скажет: "Давай". Это неадекваты какие-то. Ну, я имею ввиду этого Грицая. Кто это такой? Хороший борец? Это он, наверное, решил пропиариться на имени Саши. Не могу понять смысла этого", – цитирует Бурсака XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Грицай вызвал Александра Усика на бой без правил после того, как боксер показал, как расправился с "диванным экспертом". В ответ супертяж заявил, что готов выйти на поединок только по правилам бокса.

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Автор

Знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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