Не из-за закрытия границ: названа новая причина срыва боя Ломаченко – Лопес
Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом находится под угрозой срыва не из-за закрытия границ США в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает издание Mixsport, на самом деле причина кроется в значительном сокращении гонораров боксеров. Изначально Ломаченко за бой против Лопеса должен был получить рекордные в его карьере 4,5 миллиона долларов, однако ситуация на рынке бокса изменилась, и теперь украинец сможет заработать лишь 1,1 миллиона долларов.
Василий Ломаченко
Промоутерская компания Top Rank, которая владеет правами на бои Василия, выплачивает ему гонорары. Сейчас она попала в непростую ситуацию, посколько телегигант ESPN, покупавший права на телетрансляции поединков у Top Rank, уже не делает этого из-за отсутствия событий. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса боксерские бои будут первое время проходить без зрителей, что также бьет по карману промоушна и, как следствие, боксеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец Теофимо Лопес заявил о срыве поединка против Василия Ломаченко.
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Автор
Михаил Морозов
По материалам: www.obozrevatel.com
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