Экс-динамовец Алиев дебютирует в боксерском ринге: названы дата и соперник

13 часов ago
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29 мая бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев впервые выйдет на боксерский ринг, чтобы сразиться с актером и моделью Никитой Вакулюком в рамках пятого сезона "Битвы".

На официальной странице проекта в Facebook сообщается, что их поединок можно будет посмотреть 29 мая в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы". Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты.

Экс-динамовец Алиев дебютирует в боксерском ринге: названы дата и соперник

Украинский боец MMA Ярослав Амосов и Александр Алиев

@aliev_aleksandr_8

Отмечается, что участниками проекта являются украинские блогеры, актеры, певцы, телеведущие и спортсмены, которые на протяжении четырех недель проводили ежедневные занятия с лучшими тренерами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

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Автор

Экс-динамовец Алиев дебютирует в боксерском ринге: названы дата и соперник

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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