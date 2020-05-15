Экс-динамовец Алиев дебютирует в боксерском ринге: названы дата и соперник

29 мая бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев впервые выйдет на боксерский ринг, чтобы сразиться с актером и моделью Никитой Вакулюком в рамках пятого сезона "Битвы".

На официальной странице проекта в Facebook сообщается, что их поединок можно будет посмотреть 29 мая в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы". Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты.

Украинский боец MMA Ярослав Амосов и Александр Алиев

@aliev_aleksandr_8

Отмечается, что участниками проекта являются украинские блогеры, актеры, певцы, телеведущие и спортсмены, которые на протяжении четырех недель проводили ежедневные занятия с лучшими тренерами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com