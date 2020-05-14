“Залетел идеально”: украинский боксер победил зубодробительным нокаутом

4 часа ago
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В сети набирает популярность видео брутального нокаута от украинского боксера муай-тай на одном из турниров в Таиланде.

На кадрах видно, как наш соотечественник эффектно пробил блок оппонента. Этот удар заставил соперника замертво упасть на канвас ринга.

" Правый через руку залетел просто идеально", – говорится в описании ролика.

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🔥 Правий через руку залетів просто ідеально

Публикация от Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai) 14 Май 2020 в 9:33 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, видео жесткого нокаута от украинца Сергея Снитюка на одном из турниров в Таиланде стало хитом в сети.

На кадрах видно, как 24-летний уроженец Луцка эффектно словил отступающего оппонента мощнейшим ударом слева, едва не оторвав ему голову.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, украинец Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.

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Автор

"Залетел идеально": украинский боксер победил зубодробительным нокаутом

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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