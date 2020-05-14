“Залетел идеально”: украинский боксер победил зубодробительным нокаутом
В сети набирает популярность видео брутального нокаута от украинского боксера муай-тай на одном из турниров в Таиланде.
На кадрах видно, как наш соотечественник эффектно пробил блок оппонента. Этот удар заставил соперника замертво упасть на канвас ринга.
" Правый через руку залетел просто идеально", – говорится в описании ролика.
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🔥 Правий через руку залетів просто ідеально
Как сообщал OBOZREVATEL, видео жесткого нокаута от украинца Сергея Снитюка на одном из турниров в Таиланде стало хитом в сети.
На кадрах видно, как 24-летний уроженец Луцка эффектно словил отступающего оппонента мощнейшим ударом слева, едва не оторвав ему голову.
В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, украинец Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.
В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.
В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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