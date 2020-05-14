Готов заменить Лопеса: известный украинский боксер бросил вызов Ломаченко

Известный боксер среднего веса Иван Редкач вызвал на бой Василия Ломаченко после того, как его следующий соперник Теофимо Лопес заявил о срыве поединка между ними.

"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом. Давай сделаем", – таким текстом сопроводил Редкач картинку, на которой портрет Ломаченко висит на стене кабинета, где сидят президент РФ Владимир Путин и экс-премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Иван Редкач

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КАРТИНА МАСЛОМ 🎨 БОИ ОТМЕНИЛИ У БРАТА ВО ХРИСТЕ 🤦‍♂️💨Вася переходи в 140 фунтов рад буду тебя видеть в новом весе 👿 как раз ты хотел промежуточный Бои перед Темофио Лопесом давай сделаем 🤜🏾🤛🏾

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 14 Май 2020 в 3:20 PDT

Напомним, что Теофимо Лопес заявил, что его поединок против Василия не состоится, поскольку украинец не сможет в ближайшее время вылететь в США из-за закрытия авиасообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Редкач рассказал, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как он высмеял Василия за православный пост о коронавирусе.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com