“Русские используют те же слова”: Грицай показал, как подло врет Усик

Бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе Богдан Грицай показал, как непобедимый украинский боксер Александр Усик обманывает своих поклонников.

"В твоем последнем видео очень много лжи. И это в таких фундаментальных вещах, как вера, Бог и любовь. И это очень подло, так как русские используют те же самые слова, чтобы оправдать убийства украинцев последние 300 лет. Давай посмотрим", – заявил Грицай на своем Youtube-канале, вставив видео со сторис Усика.

"Мне никто не разрешает бить. Преврати свою палку в удочку. Моя церковь учит меня любить. Не забирать, не отбирать. а любить", – говорит на видео Александр.

Далее Грицай привел выдержку из интервью на YouTube-канале Эхо Киева, где Усик хвастается, что Онуфрий разрешил ему бить депутатов, "которые бубнят, но только, чтобы не ломать им кости".

"Так на каком из этих видео ты лжешь, Александр? Или ты везде врешь? Свои выдумки ты называешь "альтернативным мнением", а право на ложь дает "строительство демократии"? – задал риторический вопрос борец.

Ранее Грицай отметил, что Александр Усик говорит разные вещи на видео, где он вызывает на поединок "диванного эксперта", и в своем обращении, где он уже знает о вызове на бой без правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай рассказал, что может заставить его отказаться от боя с Александром и обнять его, как украинец украинца.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com