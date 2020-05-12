Олимпийский чемпион по боксу из России Евгений Тищенко заразился коронавирусом

6 часов ago
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Победитель Олимпийских игр-2016 в категории до 91 кг российский боксер Евгений Тищенко заразился коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен самостоятельно обратился за помощью к медикам. Ему сделали необходимые анализы, которые подтвердили, что он болен коронавирусом. Тищенко отправили на домашний карантин, он находится под наблюдением врачей. У боксера легкая форма COVID-19.

Олимпийский чемпион по боксу из России Евгений Тищенко заразился коронавирусом

Евгений Тищенко

MMABoxing.ru

Он является победителем чемпионата мира 2015 года и двукратным чемпионом Европы в 2015-м и 2017-м годах. В 2018 году Тищенко перешел в профессионалы, где выиграл семь поединков из семи, закончив пять из них досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер легендарный тренер по боксу Джимми Гленн, который работал с Мухаммедом Али.

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Автор

Олимпийский чемпион по боксу из России Евгений Тищенко заразился коронавирусом

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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