“Есть хорошие посылы”: украинская экс-чемпионка Алина Шатерникова высказалась о скандале с Усиком и Ломаченко

Экс-чемпионка мира по боксу и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова заявила, что не готова давать оценку пути, по которому идут Александр Усик и Василий Ломаченко.

"Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Путь, по которому идут они – сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи. Я просто написала о том, чтобы ребят не "травили". Они не достойны того, чтобы их забрасывали камнями", – сказала она в интервью изданию Tribuna.

Александр Усик и Василий Ломаченко

Корреспондент.net

Шатерникова также отметила, что в российском фильме о церкви, в котором снялись украинские боксеры, "есть хорошие посылы", однако поднятая тема братских народов все перечеркнула.

"99% людей, которые писали кучу гадостей, этот фильм не смотрели. Они прочитали вырванные заголовки – и все. В этом фильме есть хорошие посылы – о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев. Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор", – считает экс-чемпионка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Александр Усик однозначно высказался за дружбу с россиянами. В свою очередь, Василий Ломаченко назвал Россию и Украину едиными. После этого боксеров внесли в базу сайта "Миротворец".

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com