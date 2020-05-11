Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая

Боксер Александр Усик ответил на вызов чемпиона Украины по борьбе среди молодежи Богдана Грицая, заявив, что готов встретиться с ним в боксерском ринге.

"Если кто-то увидел в моих роликах некий вызов, то я, как джентельмен, который исповедует правила, говорю: милости прошу в ринг. Друг мой. Хотя нет, ты мне не друг. Простой гражданин. Ты вызвал меня на бой. Бросил в меня перчатку. А так как в дуэли есть два дуэлянта, то я выбираю оружие. Бокс. Мне не нужны бои без правил. Только надо договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Но вы должны пройти медосмотр, врач должен дать вам разрешение", – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

Александр Усик

Sport.ua

Он также отдал должное Грицаю, который обратился к боксеру не в сообщениях, а "осмелился и записал видео".

"Появилось очень много экспертов, которые меня хотят в чем-то проучить. По поводу вызовов. Дорогие друзья, все те, кто хотят вызвать меня на бой: вас очень большое количество. Я не могу всем отвечать. Но появился еще один парень. Надо отдать ему должное – он осмелился и записал видео. Респект. Только я не для этого столько лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или еще испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай вызвал на поединок Александра Усика и объяснил, почему принял такое решение.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com