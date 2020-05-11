Ломаченко заблокировал в Instagram известного боксера после своего фейка о крестах на дверях

3 часа ago
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Украинский боксер среднего веса Иван Редкач заявил, что суперчемпион Василий Ломаченко заблокировал его в социальной сети Instagram.

Редкач высмеял коллегу после его поста о том, что нужно рисовать кресты на дверях от коронавируса.

Ломаченко заблокировал в Instagram известного боксера после своего фейка о крестах на дверях

Иван Редкач

УНИАН

"Я должен был очень расстроиться, что меня заблокировал сам Великий Вася Ломаченко? Я отреагировал, как моя совесть велит. А блокировать меня или нет, это личное дело каждого. Моя шутка, видимо, удалась. Ну а у Васи, видимо, проблемы с юмором или самокритикой", – цитирует Редкача портал meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил тренера Александра Усика Сергея Лапина в том, что у того есть российского гражданство. Средневес также высказался о набожности Усика и его кума Василия Ломаченко.

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Автор

Ломаченко заблокировал в Instagram известного боксера после своего фейка о крестах на дверях

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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