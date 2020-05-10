Показано, как менялись слова Усика про Крым и Россию

Непобедимый украинский боксер Александр Усик после оккупации Крыма Россией в 2014 году резко поменял риторику своих выступлений.

"Радио Свобода" показало видео, в котором собраны высказывания олимпийского чемпиона Лондона-2012, начиная с 2014 года. Сразу после аннексии полуострова, Усик заявлял, что Крым это Украина, однако затем резко изменил точку зрения.

Спортсмен всячески уходил от прямого ответа, придумывая версии в стиле "Крым божий" и "Крым – это Крым".

У інтернеті все частіше майорить ім'я Олександра Усика та його побратимів. Багато хто помітив, що громадянська позиція боксера дещо трансформувалася.

Ми проаналізували для вас цю ситуацію та зробили ось таке відео.

А як ви ставитеся до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 апреля Александр Усик заявил, что продолжает общаться со своими друзьями из России, несмотря на конфликт между странами. По словам боксера "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

19 апреля украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с российскими актерами и священниками в стихотворной форме поздравил Украину и украинцев с Пасхой.

5 мая Усик и Ломаченко снялись в российском фильме про церковь. В этой ленте Василий заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

7 мая Усика и Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".

В тот же день генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в России гордятся боксерами и готовы помочь им с российским гражданством.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com