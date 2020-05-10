“Почему при этом россияне в нас стреляют?” Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве, привел достойный ответ для боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые выставляют себя "показательно аполитичными".

Усик и Ломаченко

"Делают вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию „человек-куст“. Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?" – цитирует Цымбалюка "Факты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 апреля Александр Усик заявил, что продолжает общаться со своими друзьями из России, несмотря на конфликт между странами. По словам боксера "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

19 апреля украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с российскими актерами и священниками в стихотворной форме поздравил Украину и украинцев с Пасхой.

5 мая Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

7 мая Усика и Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".

В тот же день генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в России гордятся боксерами и готовы помочь им с российским гражданством.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com