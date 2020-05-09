“Ты усвоишь урок”: украинский борец Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил

Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Еворпы Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.

Таким образом борец вольного стиля отреагировал на недавнее видео Усика, в котором призвал "диванных экспертов" следить за своим поведением и демонстративно "нокаутировал" одного из них.

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих ватных видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты, Александр, вызвал на бой без правил – на бой без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты, Александр, усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", – заявил спортсмен из Шепетивки.

Богдан считает, что боксеру еще повезло.

"Усик, радуйся. что на твое видео под названием "Один раз ты можешь войти не в те двери," откликнулся именно я,. Было б страшнее, если б в клипе под названием "один раз ты можешь подойти не к тому окну, сняли б тебе профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб по отстрелу бешеных животных", – добавил Грицай.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com