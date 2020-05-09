Ломаченко поздравил Украину с 9 мая видео российских националистов

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко поздравил всех подписчиков в Instagram стихотворением "Простите вы нас, ветераны!" российского поэта Артура Кенчешаова.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 8 Май 2020 в 11:12 PDT

Судя по статистике Youtube, впервые видеоряд с этим стихотворением был опубликован на канале НОД – российского политического объединения Национально-освободительное движение.

В качестве своей цели НОД ставит восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.

Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.

5 мая Ломаченко вместе с Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com