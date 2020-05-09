“Кадило потерял”: Усик выложил странные фото, озадачив сеть

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал большую волну комментариев, разместив фотографии с киевской улицы. На снимках спортсмен совершает движение ногой. словно заталкивая кого-то в машину.

"Немного юмора", – подписал пост Усик, озадачив подписчиков.

"Да ты шутник ещё тот! Угораю с шутки", "В чем шутка?", "Где смеяться?" – пишут юзеры.

Некоторые комментаторы не смогли пройти мимо заросшей шевелюры и бороды боксера, пошутив, что ему для завершения образа священника не хватает еще кадила.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

Напомним, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com