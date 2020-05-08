Усику и Ломаченко, попавших в базу “Миротворца”, готовы дать гражданство РФ: спортивные итоги 7 мая
Украинских боксер Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу "Миротворца", а боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 мая.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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