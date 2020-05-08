Усику и Ломаченко, попавших в базу “Миротворца”, готовы дать гражданство РФ: спортивные итоги 7 мая

3 часа ago
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Украинских боксер Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу "Миротворца", а боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 мая.

Кроме того, в Украине изменили условия карантина для спортсменов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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"Нет такого – украинец": российский боксер Трубников заявил, что "Усик – наш человек"

Стаховский высказался о Тимощуке, "перечеркнувшим всё переездом в Россию"

Усику и Ломаченко готовы предоставить гражданство России

Официально: в Украине изменили условия карантина для спортсменов

Украинская боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди: опубликованы фото

Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России

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Автор

Усику и Ломаченко, попавших в базу "Миротворца", готовы дать гражданство РФ: спортивные итоги 7 мая

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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