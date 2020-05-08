Легендарный тренер Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса

5 часов ago
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Легендарный американский тренер по боксу и владелец известного тематического бара в Нью-Йорке Джимми Гленн умер в возрасте 89 лет из-за коронавируса.

Как сообщает издание NYPost, об обстоятельствах смерти Гленна рассказал его сын Адам. Недавно они оба сдали положительный тест на коронавирус, но Джимми, в отличие от сына, не удалось побороть болезнь. Он был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка и пролежал там более двух недель.

Легендарный тренер Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса

Джимми Гленн (справа)

Yahoo Sport Australia

После смерти легендарного тренера соболезнования его семье выразили многие знаменитости из боксерского сообщества, в частности не остался в стороне президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

"Легенда бокса услышала свой последний гонг", – написал он.

Отметим, что Гленн был тренером Мухаммеда Али и долгое время владел тренажерным залом, в котором начинали карьеру многие боксеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

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Автор

Легендарный тренер Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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