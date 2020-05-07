Усика и Ломаченко загнобили в сети за “зашквар” с гражданством России

Украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

"Это зашквар", "Русня любит всякую гадость подбирать", "Забирайте этот хлам себе, нищеброды", "Очень хорошая идея! Выгнать этих двух недоукраинцев из страны (Усика и Ломаченко), лишив гражданства "за систематическую подрывную деятельность" и "пропаганду антиукраинских настроений и антигосударственных позиций", – пишут юзеры.

Другие пользователи с сарказмом отмечают, что Усик и Ломаченко приносят больше пользы России, имея паспорт с тризубцем.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com