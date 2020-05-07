“Нет такого – украинец”: российский боксер Трубников заявил, что “Усик – наш человек”

Известный российский боксер Александр Трубников заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик являются кумирами в России

"Я детей тренирую, они маленькие, им по 10-11 лет, всегда я им говорил – посмотрите на Василия Ломаченко. Дети подходят спрашивают: "Какой нам бой посмотреть?". Я говорю: "Посмотрите Александра Усика". Дети уже следят за ним, звонят мне: "А когда будет Усик драться?", Дети уже понимают, что он наш человек. нет такого такого – россиянин или украинец, просто он – наш брат. Нет разделения. Национальные взгляды какие-то – такого вообще нет. Они – великие спортсмены. Все они прославляют Господа и нашу православную веру", – сказал Трубников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

Напомним. что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com