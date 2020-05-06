“Привозили пушечное мясо”: Емельяненко откровенно высказался о братьях Кличко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал "пушечным мясом" соперников Виталия и Владимира Кличко, с которыми они встречались в начале карьеры.

“Я же говорю, сейчас очень мало бойцов-боксеров. Всякие лезут непонятные. Кого-то за уши тянут. Кому-то дорогу пробивают всякими боями левыми. Я из мира спорта и знаю, кто как зарекомендовал себя на ринге. Вот взять, например, бои братьев Кличко. Посмотри их первые 30 боев. Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били этих соперников и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами”, – сказал Емельяненко-младший в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Александр Емельяненко

@alexemelyanenko

Он также отметил, что сейчас бокс уже не так интересен, поскольку превратился в бизнес и стал менее зрелищным, и похвалил Александра Усика.

"Раньше был бокс. Сейчас бокс уже не интересен. Профессионалы уже не рискуют, не обостряют. Обычная боксерская, спортзальная, школьная работа. Один нанес удары, другой перекрылся. Тот так же ответил. Сейчас очень мало бойцов с индивидуальной техникой, на которых можно было бы посмотреть. К Александру Усику отношусь хорошо. Он молодец, красавец", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко заявил о желании подраться с легендарным Майком Тайсоном, который объявил о возвращении на ринг.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com