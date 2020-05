“Отправит спать”: Емельяненко захотел подраться с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о желании подраться с легендарным Майком Тайсоном, который ранее объявил о возвращении на ринг.

"Пока что это мое желание. Это великий боксер, который внес очень большой вклад в бокс и в спорт в целом. На просторах интернета я увидел, как он показывает свое нынешнее мастерство, работая на лапах. Для меня была бы честь выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком, как Майк Тайсон", – сказал Емельяненко-младший в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Он также прокомментировал нынешнее мастерство американского боксера и рассказал, что нужно делать, чтобы не быть нокаутированным в бою с ним.

"Очень быстрый, жесткий, сильный. Но уже не такой подвижный на ногах. Поэтому он и согласился выйти на четырехраундовый бой. Самое главное – перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко должен был подраться с Магомедом Исмаиловым 3 апреля в Москве, однако поединок был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

