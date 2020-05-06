“Мне без разницы”: Усик решительно высказался о дружбе с россиянами

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается прекращать дружбу с россиянами, несмотря на критику и оскорбления.

"С ребятами, которые живут в Москве, мы раньше вместе тренировались, пили чай с одной кружки и ели кашу с одной миски. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Та я буду продолжать. Мне без разницы, что меня хейтят или обзывают. У меня есть свое сформировавшееся мнение. Я не маленький мальчик, мне не 12 лет", – сказал Усик в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Александр Усик

Боксер также добавил, что прислушивается к мнению людей, которые его хорошо знают. А на тех, кто "смотрит на него по телевизору" и критикует, он внимание не обращает.

“Я никому ничего не должен, ничего ни у кого не ворую, зарабатываю своим трудом. Почему должен слушать мнение того, кто меня осуждает или пытается навязать свою мысль? Вот Анатолий Ломаченко может мне что-то сказать, ведь он меня воспитал. А кто-то другой, кто меня ни разу не видел, а просто по телику посмотрел на меня и ему не нравится то, что мне нравится? Да Господи – дай им сил”, – подытожил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com