Ломаченко заявил о единстве с Россией: спортивные итоги 5 мая
Украинский суперчемпион Василий Ломаченко рассказал о единстве России и Украины, а известный американский футболист нарушил карантин, устроив вечеринку с известной порноактрисой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 5 мая.
Кроме того, Александр Усик показал, как будет нокаутировать своих критиков. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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