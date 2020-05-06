Ломаченко заявил о единстве с Россией: спортивные итоги 5 мая

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко рассказал о единстве России и Украины, а известный американский футболист нарушил карантин, устроив вечеринку с известной порноактрисой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 5 мая.

Кроме того, Александр Усик показал, как будет нокаутировать своих критиков. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com