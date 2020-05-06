Ломаченко объяснил, почему является ярым патриотом Украины

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал спортсменов самыми ярыми патриотами, поскольку спорт является визитной карточкой каждой страны.

"Самые ярые патриоты – это спортсмены. Во всем мире спорт – это визитная карточка страны. Страну знают в первую очередь по спортсменам, куда бы ты ни приехал. Я помню, как в 2006 году мы были в Марокко, в Агадире. Вышли гулять, и у нас спросили откуда мы. Мы сказали, что из Украины, и они начали называть нам фамилии Шевченко и Бубки. Я считаю их самыми главными патриотами нашей страны, потому что нам не назвали президента или наших политиков", – сказал боксер в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Василий Ломаченко

Напомним, что ранее он заявил, что для него Россия и Украина до сих пор являются одним целым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com