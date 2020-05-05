“Войти не в ту дверь”: Усик показал, как будет бить критиков

6 часов ago
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Украинский боксер Александр Усик, которого часто критикуют в социальных сетях, опубликовал видео, в котором призвал "диванных экспертов" следить за своим поведением.

Ролик в Instagram начинается с боя украинца по телевизору. Тренер Усика Сергей Лапин, который играет роль "диванного эксперта", недовольно комментирует происходящее на ринге, но, открыв одну из дверей у себя дома, сам оказывается в соперниках Александра. Усик с первого удара "выключает ему свет" и обращается к тем, кто его критикует.

"Войти не в ту дверь": Усик показал, как будет бить критиков

Александр Усик

"Друзья, выход есть всегда, но следите за тем, какие двери вы открываете и куда вы заходите", – говорит боксер на видео, которое заканчивается надписью "Следите за своим поведением".

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🚪🥊😅 #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 4 Май 2020 в 12:09 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик обратился к украинцам, которые не верят в Бога.

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Автор

"Войти не в ту дверь": Усик показал, как будет бить критиков

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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