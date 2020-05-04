Владимир Кличко нокаутировал непобедимого итальянца: в сети вспомнили чемпионский бой

6 часов ago
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4 мая 2013 года Владимир Кличко успешно провел защиту чемпионских титулов в супертяжелом весе, нокаутировав непобедимого на тот момент итальянца Франческо Пьянету.

С первого раунда боя инициативу захватил украинский боксер, удерживая соперника на безопасной дистанции и нанося ему точные удары с обеих рук. В четвертой и пятой трехминутках Кличко-младший отправлял итальянца в нокдаун, но тот оба раза находил в себе силы продолжить поединок. Решающий момент боя произошел в шестом раунде, когда после третьего падения Пьянеты рефери принял решение остановить избиение и присудить украинцу победу техническим нокаутом.

Владимир Кличко нокаутировал непобедимого итальянца: в сети вспомнили чемпионский бой

Владимир Кличко – Франческо Пьянета

Спорт-Экспресс в Украине

В последний раз итальянский боксер выходил на ринг в августе 2018 года, проиграв британцу Тайсону Фьюри единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля 2006 года Владимир Кличко отомстил за брата и нокаутом завоевал чемпионский титул.

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Автор

Владимир Кличко нокаутировал непобедимого итальянца: в сети вспомнили чемпионский бой

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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