Украинский боксер победил убийственным нокаутом
В сети набирает популярность видео жесткого нокаута от украинца Сергея Снитюка на одном из турниров в Таиланде.
На кадрах видно, как 24-летний уроженец Луцка эффектно словил отступающего оппонента мощнейшим ударом слева, едва не оторвав ему голову. Такой убийственный хук надолго вырубил соперника, отправив того в глубокий нокаут.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
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Бекфіст вміє не тільки бекфіст 😉 ⠀ 🎥 @back_fist
Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер муай-тай стал настоящей звездой интернета после турнира на стадионе Рачадамнен в Тайланде. Боец вырубил земляка в четвертом раунде кошмарным ударом ногой в подбородок.
В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.
В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.
В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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