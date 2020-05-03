Украинский боксер победил убийственным нокаутом

В сети набирает популярность видео жесткого нокаута от украинца Сергея Снитюка на одном из турниров в Таиланде.

На кадрах видно, как 24-летний уроженец Луцка эффектно словил отступающего оппонента мощнейшим ударом слева, едва не оторвав ему голову. Такой убийственный хук надолго вырубил соперника, отправив того в глубокий нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Бекфіст вміє не тільки бекфіст 😉 ⠀ 🎥 @back_fist

Публикация от Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai) 2 Май 2020 в 7:44 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер муай-тай стал настоящей звездой интернета после турнира на стадионе Рачадамнен в Тайланде. Боец вырубил земляка в четвертом раунде кошмарным ударом ногой в подбородок.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com