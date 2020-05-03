“Вам обязательно вернется та гадость”: Усик обратился к украинцам

Украинский супертяжеловес Александр Усик во время выступления на Dream BIG Forum обратился к украинцам, которые не верят в Бога.

"Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы", – сказал Усик в эфире Youtube-канала Артура Мхитаряна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com