Российского боксера нокаутировали в Москве

8 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Казахстанский боксер Уалихан "Адай" Бисенкулов (10-1, 10 КО) нокаутировал россиянина Ивана Арацкого (0-4).

Поединок прошел в Москве в спорткомплексе "Крылья Советов" и завершился в первом же раунде.

Сперва Бисенкулов мощным ударом по корпусу отправил своего оппонента в нокдаун, а затем продолжил избивать его до тех пор, пока судья не остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый американский боец Луис Коске эффектно нокаутировал Артуро Эрнандеса на турнир по смешанным единоборствам (ММА) в лиге "Combate".

Поединок между американцами прошел в калифорнийском Стокотне и завершился за 18 секунд. 35-летний Эрнандес попытался активно начать бой, но пропустил несколько убийственных контратак, одна из которых и привела к быстрой развязке.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор

Российского боксера нокаутировали в Москве

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Тренер Усика Сергей Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу

2 часа ago

Российского боксера нокаутировали в Москве

8 часов ago

Свитолина разбила свою машину на карантине

10 часов ago

Свитолина впервые откровенно рассказала о трудностях из-за карантина

12 часов ago

“Никакой опасности”: российский боксер поставил крест на Усике

13 часов ago