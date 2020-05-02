“Никакой опасности”: российский боксер поставил крест на Усике

Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов выразил сомнения в том, что украинец Александр Усик сможет себя проявить в супертяжелом дивизионе.

При этом россиянин отметил, что его соотечественник Мурат Гассиев имеет значительно больше шансов стать успешным в хэвивейте.

Максим Власов

MMA Boxing

"У Гассиева гораздо больше шансов проявить себя в супертяжах, потому что его техника, его физическая сила, его ударная мощь – она все-таки больше для супертяжелого веса подходит, а техника и все остальное, что есть у Усика… Я смотрел его крайний бой в супертяжах. Это был совершенно неинтересный бой. Все, что он делал, – никакой зрелищности в этом нет, никакой опасности в этом нет. Если он будет с такими ребятами, как Уайлдер, Джошуа, я не думаю, что у него есть большие шансы", – приводит слова Власова vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская онлайн-школа вместо видео об агрессии России в Украине запустила ролик с участием Александра Усика.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com