Лопес назвал Ломаченко суч*ой и послал нах**

Чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе, американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) обрушился с матами на украинца Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который захотел провести еще один поединок перед боем с ним.

Теофимо Лопес

"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как сучка и хочет сперва провести эдакий разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой. На что это всё похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никак других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира в трех весовых категориях австралиец Джефф Фенеч заявил, что Теофимо Лопес является более профессиональным боксером, чем Василий Ломаченко.

Кроме того, Боб Арум опасается, что не сможет в короткие сроки вернуть украинца в США для проведения боя против Лопеса.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com