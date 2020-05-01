“Поставлю на Лопеса”: украинский боксер Иван Редкач объяснил, почему будет болеть против Ломаченко

Украинский полусредневес Иван Редкач рассказал, что Василий Ломаченко заблокировал его в социальных сетях после шутки над публикацией боксера на тему коронавируса.

"Да, я считаю, что Василий погорячился с крестами оливковыми на дверях… Бывает… Ну, а с другой стороны, это его выбор и нашлись те, кто побежал это делать, и нашлись такие, как я, кто посмеялся. Заблокировал меня Ломаченко – это его выбор, это его право… Кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому-то проще испариться, исчезнуть. И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать", – написал Редкач у себя в Instagram.

Иван Редкач

УНИАН

Боксер заявил, что у него, как и у Ломаченко, есть право на свободный выбор, поэтому он купит билет на Лопеса и поставит деньги на победу американца.

"Так вот, я куплю билет на Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а тем более сепаратизма", – подытожил Редкач.

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Какая логигика, какой сепаратизм….Кому то нравится черное кому то белое, мне вообщн розовоый цвет нравится. Кто то любит яблоки кто то груши, кто то ест мясо а кто то на него смотреть не может…кто -то слушает Лободу @lobodaofficial а кто- то Джентфер Лопес. @jlo Так я к примеру, пойду на Дженифер Лопес – это мой выбор. Если вся украина пойдет на Лободу, молодцы это их выбор, я все равно пойду на Дженифер Лопес, мне песни ее по душе больше и шоу ее мне нравятся, это мои деньги и я решу без общественного стадного мнения на кого мне билет купить. И здесь нет ничего личного. Это выбор. Захотел волосы покрасил в розовой захотел ввиде флага украины..и единственное важное мнение это мнение родных, им нравится мне нравится….мы рады. Это мое личное проявление любви к родине, называйте это как хотите….я так чувствую и так делаю! И если мой выбор не в пользу Украинского боксера так это не от того что я Родину не люблю или в оппозицию пошел! Это мой свободный выбор! А то что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и не обьяснимые понятия так это тоже не моя проблема! Да я считаю что Василий погорячиося с крестами оливковыми на дверях….бывает….ну ,а с другой стороны это его выбор и нашлись те которые побежали это делать и нашлись такие как я, кто посмеялся. Заблокировал меня Ломоченко – это его выбор, это его право…кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому то проще "испариться, исчезнуть". И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать…. Так вот я куплю билет на Лопеса @teofimolopez и поставлю деньги на него. @favorit_favbet Это мой свободный выбор, мне он и как боксер и как человек приятнее и в моем выборе нет ничего антипатриатичного а темболее сепаратизма. Это мой выбор! МИР ТРУД МАЙ

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 30 Апр 2020 в 11:49 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач прокомментировал карантин в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, а также пошутил над публикацией своего коллеги Василия Ломаченко.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com