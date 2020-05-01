Онлайн-школа показала видео с Усиком вместо урока об агрессии России в Украине

10 часов ago
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"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока о вооруженной агрессии РФ в Украине показала видео с боксером Александром Усиком.

Как передает "Радио Свобода", на сайте Министерства образования и науки в расписании для 11 класса по всемирной истории значилась тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Онлайн-школа показала видео с Усиком вместо урока об агрессии России в Украине

Александр Усик

Инстаграм Усика

Однако на официальном канале МОН на YouTube вместо этого показали другой урок: Усик рассказывал о научно-технологической революции.

Позже в ведомстве пояснили замену урока "техническими нюансами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинцы разозлились на Усика за "любовь" к России, поскольку он не смог конкретно озвучить свою позицию о войне РФ против Украины.

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Автор

Кирилл Лютый

По материалам: www.obozrevatel.com

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