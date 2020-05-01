Экс-чемпиона мира по боксу Феликса Штурма приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весе по версии WBA немца Феликса Штурма приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает издание Boxing Scene, изначально его обвиняли в махинациях на сумму 5,8 миллионов евро, которые он скрывал от государства в 2008-2015 годах. Однако региональный суд Кельна снял со Штурма часть обвинений, поэтому итоговая сумма, недоплаченная Германии, составила 1 миллион евро.

Феликс Штурм

RingSide24

Последний бой немца состоялся в 2016 году против россиянина Федора Чудинова и закончился его победой, однако допинг-проба Штурма, взятая после поединка, показала наличие в его крови запрещенного препарата станозолола. На протяжении карьеры он провел 48 боев, выиграв 40 из них (18 нокаутом), проиграв 5 и еще 3 закончив вничью.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com