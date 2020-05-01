Джошуа – Фьюри: Боб Арум заговорил о проведении боя

7 часов ago
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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что закрытие границ может поспособствовать проведению боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Со зрителями или без мы не сможем организовать третий поединок между Фьюри и Уайлдером, поскольку британец не сможет попасть в США из-за закрытия границ и наоборот. Все в Великобритании с нетерпением ждут боя Фьюри и Джошуа. Когда он может состояться? Я не знаю. Я также являюсь промоутером Кубрата Пулева, поэтому собираюсь встретиться с Эдди Хирном на следующей неделе, чтобы обсудить условия проведения поединка Пулев – Джошуа", – сказал Арум в интервью SkySports.

Джошуа – Фьюри: Боб Арум заговорил о проведении боя

Джошуа – Фьюри

talkSPORT

Он также отметил, что не может назвать ориентировочную дату третьего боя между Фьюри и Уайлдером и подтвердить то, что он состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арум высмеял Энтони Джошуа после того, как британский боксер бросил вызов Тайсону Фьюри.

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Автор

Джошуа – Фьюри: Боб Арум заговорил о проведении боя

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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