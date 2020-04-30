“Могут преподать урок”: экс-чемпион мира раскритиковал Ломаченко

2 часа ago
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях австралиец Джефф Фенеч заявил, что Теофимо Лопес является более профессиональным боксером, чем Василий Ломаченко.

"Я думаю, что Лопес не просто панчер. Он является более профессиональным боксером, чем Ломаченко. Все только и говорят о его "танцах" в ринге. Я знаю, что украинец делал невероятные вещи в любителях, но это профессиональный бокс. Есть несколько профессионалов которые могут преподать ему урок", – сказал Фенеч в интервью журналисту EsNews.

"Могут преподать урок": экс-чемпион мира раскритиковал Ломаченко

Джефф Фенеч

Yahoo Sports Australia

Он также вспомнил бой Ломаченко против Гильермо Ригондо и раскритиковал то, как украинец наносил удары. Австралиец не верит в победу нашего соотечественника над Теофимо Лопесом.

"Он дрался против этого низкого парня и наносил удары сверху вниз, а профессионалы должны бить вверх. Мне кажется, Ломаченко мог бы быть лучше как профессионал. Он еще не сталкивался с настоящим прессингом. Когда он победит парочку таких парней, то нам будет, о чем говорить. Я не верю, что украинец справится с Лопесом", – подытожил Фенеч.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о проблеме с украинцем перед поединком с Теофимо Лопесом.

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Автор

"Могут преподать урок": экс-чемпион мира раскритиковал Ломаченко

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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