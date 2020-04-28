Промоутер Ломаченко рассказал о проблемах с боксером: спортивные итоги 27 апреля
Промоутер Боб Арум рссказал о трудностях с Василием Ломаченко, а жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука рассказала о его "подвигах".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 апреля.
Кроме того, появились новые данные о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова после госпитализации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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