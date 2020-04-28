Бой Усик – Фьюри: экс-чемпион мира из России поставил на украинца

Бывший чемпион мира по версии IBO в первом тяжелом весе россиянин Рахим Чахкиев прокомментировал расстановку сил в супертяжелом весе и спрогнозировал исход боя Александра Усик против Тайсона Фьюри.

"Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что потенциал сильный есть у Джошуа, поставлю его на первое место. Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он его выиграет", – сказал Чахкиев в интервью официальному сайту Федерации бокса России.

Рахим Чахкиев

Спорт

Стоит отметить, что Усик мог подраться с россиянином на Олимпиаде-2008, если бы вышел в финал. Тогда в решающем поединке Чахкиев победил итальянца Клементе Руссо, который оказался сильнее украинца во втором раунде соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Мурат Гассиев оценил шансы Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com